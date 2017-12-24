CHP'den 'Tek Tip Kıyafet' Tepkisi

CHP'li Özel, 'tek tip kıyafet' düzenlemesiyle ilgili, "Belki 10 gün sonra suçsuzluğu ispatlanacak, salıverilecek bir kişiyi o tulum içindeki fotoğrafının ömür boyunca yüzüne vurulmasını sağlayacaktır. İnsan hakları açısından, masumiyet karinesi açısından düzenlemeye CHP olarak karşıyız." dedi.