CHP'den 'Tek Tip Kıyafet' Tepkisi

CHP'li Özel, 'tek tip kıyafet' düzenlemesiyle ilgili, "Belki 10 gün sonra suçsuzluğu ispatlanacak, salıverilecek bir kişiyi o tulum içindeki fotoğrafının ömür boyunca yüzüne vurulmasını sağlayacaktır.

CHP'den 'Tek Tip Kıyafet' Tepkisi

CHP'li Özel, 'tek tip kıyafet' düzenlemesiyle ilgili, "Belki 10 gün sonra suçsuzluğu ispatlanacak, salıverilecek bir kişiyi o tulum içindeki fotoğrafının ömür boyunca yüzüne vurulmasını sağlayacaktır. İnsan hakları açısından, masumiyet karinesi açısından düzenlemeye CHP olarak karşıyız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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