CHP'den TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'den TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına tepki

CHP'den TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına tepki
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Ekonomi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerji alanındaki çok kritik kamu kurumlarının özelleştirme kapsamına alınmasının, Türkiye'nin enerji güvenliğini tehlikeye atacağını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerji alanındaki çok kritik kamu kurumlarının özelleştirme kapsamına alınmasının, Türkiye'nin enerji güvenliğini tehlikeye atacağını ifade etti.

Akın, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alınmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. TEİAŞ'ın Türkiye genelinde bütün elektrik iletim hatlarıyla ilgili her türlü yatırımı yapan, sistemi işleten ve bir bakıma Türkiye'nin elektrik güvenliğini sağlayan kurum olduğunu belirten Akın, "İktidarın ucuz ve kaliteli hizmet verileceği vaadiyle elektrik dağıtımını özelleştirilmesi, vatandaşın faturalarını düşürmediği gibi sık sık kesintilerin yaşandığı kalitesiz bir hizmeti beraberinde getirmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Elektrik üretimi ve dağıtımının ardından sistemin belkemiği olan iletimi ve işletimi sağlayan TEİAŞ'ın özeleştirme kapsamına alınmasının, elektrik hizmetini kamu yararı ekseninden çıkararak kar-zarar denklemiyle hareket eden bir şirkete dönüştürmenin son adımı olacağını savunan Akın, bu kararın, kamu yararıyla çalışması gereken bir kurumun artık yatırımlarını, hizmetlerini kar odaklı hale getirmesi anlamına geleceğini belirtti.

Akın şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük yatırımcı kamu kurumlarının başında gelen TEİAŞ iletim altyapısını sürekli güncellemekte ve var olan iletim hatlarının da işlerliğini sağlamaktadır. TEİAŞ'ın mal varlığı 10 milyarlarca dolar tutarındır. TEİAŞ'ın özelleştirilmesi bu kurumun Sayıştay ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu denetiminden çıkarılması anlamına gelecektir. TEİAŞ, 2021 yılı itibarıyla Türkiye'nin en büyük şirketi olan EPİAŞ'ın yüzde 30 oranında hissesine de sahiptir."

TEİAŞ'ın ardından TPAO ve BOTAŞ'ın da özelleştirme kapsamına alınıp alınmayacağını soran Akın, "Enerji alanındaki çok kritik kamu kurumlarının özelleştirme kapsamına alınması ülkemizin enerji güvenliğini tehlikeye atacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıkıyor
Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıkıyor
Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bolu'da fabrika açılış töreninde konuştu Açıklaması
Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bolu'da fabrika açılış töreninde konuştu Açıklaması
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal yatıyor
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal yatıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Selin Şekerci Kerem Kamışlı Çağla Altunkaya
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'den TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına tepki - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 13:42:08. #1.15#

title