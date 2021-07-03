CHP'den TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerji alanındaki çok kritik kamu kurumlarının özelleştirme kapsamına alınmasının, Türkiye'nin enerji güvenliğini tehlikeye atacağını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerji alanındaki çok kritik kamu kurumlarının özelleştirme kapsamına alınmasının, Türkiye'nin enerji güvenliğini tehlikeye atacağını ifade etti.

Akın, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alınmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. TEİAŞ'ın Türkiye genelinde bütün elektrik iletim hatlarıyla ilgili her türlü yatırımı yapan, sistemi işleten ve bir bakıma Türkiye'nin elektrik güvenliğini sağlayan kurum olduğunu belirten Akın, "İktidarın ucuz ve kaliteli hizmet verileceği vaadiyle elektrik dağıtımını özelleştirilmesi, vatandaşın faturalarını düşürmediği gibi sık sık kesintilerin yaşandığı kalitesiz bir hizmeti beraberinde getirmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Elektrik üretimi ve dağıtımının ardından sistemin belkemiği olan iletimi ve işletimi sağlayan TEİAŞ'ın özeleştirme kapsamına alınmasının, elektrik hizmetini kamu yararı ekseninden çıkararak kar-zarar denklemiyle hareket eden bir şirkete dönüştürmenin son adımı olacağını savunan Akın, bu kararın, kamu yararıyla çalışması gereken bir kurumun artık yatırımlarını, hizmetlerini kar odaklı hale getirmesi anlamına geleceğini belirtti.

Akın şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük yatırımcı kamu kurumlarının başında gelen TEİAŞ iletim altyapısını sürekli güncellemekte ve var olan iletim hatlarının da işlerliğini sağlamaktadır. TEİAŞ'ın mal varlığı 10 milyarlarca dolar tutarındır. TEİAŞ'ın özelleştirilmesi bu kurumun Sayıştay ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu denetiminden çıkarılması anlamına gelecektir. TEİAŞ, 2021 yılı itibarıyla Türkiye'nin en büyük şirketi olan EPİAŞ'ın yüzde 30 oranında hissesine de sahiptir."

TEİAŞ'ın ardından TPAO ve BOTAŞ'ın da özelleştirme kapsamına alınıp alınmayacağını soran Akın, "Enerji alanındaki çok kritik kamu kurumlarının özelleştirme kapsamına alınması ülkemizin enerji güvenliğini tehlikeye atacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş