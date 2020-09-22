CHP'den, TBMM Başkanı Şentop'a 'Enis Berberoğlu' ziyareti CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve beraberindeki heyet, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop 'u ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve beraberindeki heyet, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop 'u ziyaret etti. Görüşme sonrası Altay, "Enis Berberoğlu'nun Meclis'teki görevine başlaması noktasında çeşitli şekil şartları ve usuller mümkündür" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun siyasi ve kişilik haklarının ihlal edildiğine ilişkin kararının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Altay, "Sayın Şentop'la daha çok siyasi normlardan ziyade hukuk normlarını konuştuk. Anayasa Mahkemesi'nin İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun yaptığı bireysel başvuru ile ilgili verdiği karar, böyle bir görüşmeyi bizim açımızdan zaruri kıldı. 4 Haziran 2020'de Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunması ile yeni bir süreç başlamıştı" dedi.

'İLK DEFA BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞIYORUZ'Altay, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını açıklamasının ardından Enis Berberoğlu'nun mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini söyledi. Altay, "İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Verilen kararın hükümsüz olduğu çok nettir. Bunun telafisi noktasından mekanizmanın nasıl çalışacağı konusunda ilki yaşayacağız. Enis Berberoğlu'nun Meclis'teki görevine başlaması noktasında çeşitli şekil şartları ve usuller mümkündür. Bunun en makul olanı TBMM Başkanı'nın Enis Berberoğlu'nu göreve davet etmesidir. Kararın Meclis'te okunarak kararın düşürülmesidir. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı sonrası bir daha bir araya gelmemiz gerekecek" diye konuştu.Altay ayrıca, Berberoğlu'nun yeniden vekilliğe dönmesinin önünde hiçbir hukuk engelinin olmadığını da sözlerine ekledi.

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Besti KARALAR-Fatih ERDOĞAN/ANKARA-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı