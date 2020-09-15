CHP'den Tariş'in Manisa'daki üzüm deposu projesine destek CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Tariş Üzüm Birliğinin kentte kurmayı planladığı üzüm depolarıyla ilgili projelerini desteklediklerini bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Tariş Üzüm Birliğinin kentte kurmayı planladığı üzüm depolarıyla ilgili projelerini desteklediklerini bildirdi.

Saruhanlı ilçesinde bir üzüm işletmesini ve Tarım Satış Kooperatifleri (Tariş) Üzüm Birliği'nin deposunu ziyaret eden Özel, kuru üzümün artık Manisa ile özdeşleştiğini söyledi.

Özel, üzümün kent ekonomisinde önemli bir ağırlığa sahip olduğuna dikkati çekerek, "Üzümcünün, bağcının eline geçen para, ertesi sabah esnafın kasasına düşen siftah oluyor. Bu açıdan bütün Manisa'nın ve Manisa'daki bütün siyasetçilerin, tarım bakanının bu konuda üzerine düşeni yapması lazım." dedi.

Tariş'te yaptıkları incelemede kooperatif arazisinin imar durumuyla ilgili bazı sıkıntıları öğrendiklerini dile getiren Özel, "Burası sonuçta çiftçimizin ortak malı, buna sahip çıkmak gerekiyor. Depolama tesisi ile ilgili bir beklentileri var. Biz CHP olarak Tariş'in modern ve çiftçinin malını en iyi şekilde muhafaza edebilecekleri yeni depolama tesisleri için projesini sonuna kadar destekliyoruz. Bu konuda Manisa'da siyasi partilerin bir mutabakatının olması işleri kolaylaştırır." diye konuştu.

Özgür Özel'e ziyaretinde CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA