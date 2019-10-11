CHP'den tarım işçilerine ziyaret

11.10.2019 17:08

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Geçen yıl fiyatları çok yükseldiği için herkes soğan ekmiş ama verim istenen seviyede değil. Soğanın kalitesi iyi ama getirisi beklentilerin dışında. Üretici de halinden memnun değil." dedi.

Sarıbal, Tarım Orman-İş Sendikası'nın Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Hamzalı köyünde organize ettiği etkinlikte, soğan toplayan tarım işçilerini ziyaret etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden soğan toplamaya gelen tarım işçileri ile sohbet eden Sarıbal, işçilerin yaşam koşullarının iyi olmadığını dile getirdi.

Tarım işçilerinin barınma, temiz su, yemek, giysi gibi sıkıntılarının bulunduğunu aktaran Sarıbal, "En büyük sorun çocuklar. Ziyaret ettiğimiz tarlada çok sayıda çocuk var. Bu çocuklar ilköğretim ve lise çağında olan çocuklar. Okul sıralarında olmaları gerekirken şimdi tarlada çalışıyorlar. Buraya 3 ay önce gelmişler ve 2 ay daha kalacaklar. Okulda geçirmeleri gereken sürenin en az 3 ayını tarlada ve eğitimden uzakta geçirecekler." diye konuştu.

Orhan Sarıbal, görüştükleri üreticilerin sorunlarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Üreticiler soğan kalitesinin iyi olduğunu ancak rekoltenin beklentilerin altında olduğunu aktardı. Soğanın maliyetinin 60 kuruş olduğunu ve 65 kuruşa satabildiklerini bize söylediler. Rekoltesi düşük olan tarla sahiplerinin zarar ettiğini ifade ettiler. Geçen yıl fiyatları çok yükseldiği için herkes soğan ekmiş ama verim istenen seviyede değil. Soğanın kalitesi iyi ama getirisi beklentilerin dışında. Üretici de halinden memnun değil."

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş'un da katıldığı ziyarette, Çankaya Belediyesinin sponsorluğunda temin edilen ihtiyaç malzemeleri, mevsimlik tarım işçilerine dağıtıldı.

Kaynak: AA