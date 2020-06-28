CHP'den tam kadro ziyaret
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CHP'den tam kadro ziyaret

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

CHP'den tam kadro ziyaret
28.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:49

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kısa bir süre önce görevine başlayan Vali Yaşar Karadeniz misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Karadeniz de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek milletvekillerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manşet

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