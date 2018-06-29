CHP'den Soylu'nun Açıklamalarına Tepki

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP il başkanlarının şehit cenaze törenlerine alınmamasına ilişkin talimatına tepki gösterdi.

Başkan Coşkun, CHP Sivas İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin siyasi partilerin değil milletin evladı olduğunu söyledi.

Yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok etmesini beklediklerini dile getiren Coşkun, şöyle konuştu:

"Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehit gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yöneticilerimiz, millet vekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada, şehitlerimizin huzurunda olacaktır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir."