CHP'den sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması CHP Adana İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüse karşı sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törenle kutladı.

CHP Adana İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüse karşı sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törenle kutladı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, İl Başkanı Mehmet Çelebi, İl Kadın Kolları Başkanı Oya Tekin ve Seyhan Gençlik Kolları Başkanı Hasan Hüseyin Solmaz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Başkanı Çelebi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılının koronavirüs nedeniyle karantina günlerinde kutlandığını belirtti.

Kaynak: AA