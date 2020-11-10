CHP'den sosyal medya paylaşımına suç duyurusu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Devlet Hastanesi'nde görevli iki kişi hakkında sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar gerekçe gösterilerek Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Selim Panç tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Devlet Hastanesi'nde görevli iki kişi hakkında sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar gerekçe gösterilerek Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Selim Panç tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma İlçe Başkanı Dr. Selim Panç, Bandırma Devlet Hastanesi'nde görevli iki personel hakkında sosyal medya hesapları üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, Gazeteci Yılmaz Özdil ve Türkiye Tabipler Birliği üyesi doktorlara sosyal medya aracılığıyla hakaret, ölümle tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri iddiasıyla 3 ay ile 2 yıl arasında hapis istemiyle Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı