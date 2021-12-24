CHP'den, son 6 ayda yüklü miktarda döviz alış-satışı yapanların araştırılması talebi - Haberler
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CHP'den, son 6 ayda yüklü miktarda döviz alış-satışı yapanların araştırılması talebi

CHP'den, son 6 ayda yüklü miktarda döviz alış-satışı yapanların araştırılması talebi
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

CHP, son 6 ayda yüklü miktarda döviz alış-satışı yapanların incelenmesi için Meclis araştırması istedi.

CHP, son 6 ayda yüklü miktarda döviz alış-satışı yapanların incelenmesi için Meclis araştırması istedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzalarıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Merkez Bankasının kararlarını bağımsız şekilde almadığı ileri sürüldü.

Döviz kurlarındaki hareketlerin, faiz kararlarının ne yönde olacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne tür bir konuşma yapacağı, Merkez Bankasının hangi noktada döviz kuruna müdahale edip hangi noktada müdahaleyi keseceğini bilenler açısından, bu piyasalarda "vurgun yapmak" için pozisyon almalarına uygun bir zemin oluşturduğu iddia edilen önergede, dövizdeki büyük dalgalanmalardan birinin gerçekleştiği 20 Aralık 2021 ve sonrasında yaşananların bütün boyutlarıyla ortaya konulmasının TBMM için bir zorunluluk olduğu savunuldu.

Önergede, "Bu nedenle son 6 aylık dönemde piyasalardan, bankacılık sisteminden ve döviz bürolarından kimlerin yüklü miktarlarda döviz alıp sattığı; bu işlemlere taraf olanlar arasında bakanlar, Cumhurbaşkanlığı bürokrasisi, Merkez Bankası üst yönetimi, Cumhurbaşkanı'na yakın isimler ve bunların yakınlarındaki isimlerin olup olmadığı, bu alış-satışların hangi kurlardan yapıldığının araştırılması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

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AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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