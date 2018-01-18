CHP'den "Siyasi Haklar ve Özgürlüklerle" İlgili Meclis Araştırması İstemi

CHP "Türkiye'deki siyasi hakların, bireysel özgürlüklerin ve basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması amacıyla" Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, düşünce kuruluşu Freedom House'un açıkladığı 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu'nda, Türkiye'nin "kısmen özgür" kategorisinden "özgür olmayan ülkeler" arasına alındığı aktarıldı.

Raporda, Türkiye'nin özgür olmayan ülkeler kategorisine alınmasında "siyasi haklar ve bireysel özgürlüklerde yaşanan gerilemenin" gerekçe olarak gösterildiği belirtilerek, "195 ülkenin ele alındığı raporda, 'özgür olmayan ülkeler' kategorisinde 49 ülke bulunduğu, bu durumun dünya nüfusunun yüzde 25'ine tekabül ettiği; 88 ülkenin ise 'özgür olan ülkeler' kategorisinde olduğu belirtilmiştir. Listenin en altında ise Suriye, Güney Sudan ve Eritre yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Rapordaki, 2017'de siyasi haklar ve bireysel özgürlüklerin 10 yıldan uzun bir süredir en kötü düzeyde olduğu görüşlerinin dikkat çekici olduğu aktarılan gerekçede, "Türkiye'deki siyasi hakların, bireysel özgürlüklerin ve basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması amacıyla" Meclis Araştırması açılması istendi.