CHP'den 'siyanür araştırma komisyonu' kurulması önerisi

16.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:43

CHP, siyanür intiharlarını Meclis gündemine taşıdı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, siyanüre bağlı intiharların araştırılması için önerge vererek araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, siyanürle intihar vakalarının araştırılması için araştırma önergesi verdi. Kılıç, siyanür gibi zehirli tehlikeli kimyasal maddelerin başta internet olmak üzere birçok yerde satışının zorlaştırılması, kontrol altına alınması ya da önüne geçilmesi, siyanüre bağlı intiharların nedenlerinin araştırılarak bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve yasal düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, milletvekili arkadaşlarıyla birlikte Meclis Araştırması açılmasını istedi. Önergenin gerekçesinde, içerdiği bileşikler nedeniyle insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan siyanürün, internet üzerinden beyanla satın alınabildiğine, bunun için yazılı yetki belgesi aranmadığına dikkat çekildi.

'SİYANÜR SATIŞI İLE İLGİLİ MEVZUATA İHTİYAÇ VAR'Son dönemde Antalya, İstanbul Fatih ve Bakırköy'de siyanürle yaşanan intihar vakalarının hatırlatıldığı önergede şu ifadelere yer verildi: "Siyanür ve benzeri tehlikeli kimyasal maddelerin internetten satılması konusunda hukuki bir mevzuata ihtiyaç duyulduğu açıktır. Siyanür gibi tehlikeli maddelerin internet yoluyla teminine ilişkin mevzuatın geliştirilmesinin yolları bulunmalı ve internetten satışı gerçekleştiren şirketler hukuki olarak sıkı bir takibe alınmalıdır. Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin siyanür ve tehlikeli kimyasallara erişimi konularındaki mevzuatı incelenerek, toplumumuzu tedirgin eden siyanür ve benzeri tehlikeli kimyasal maddelerin temini konusu güvenilir bir hale getirilmelidir. Siyanür gibi zehirli kimyasal maddelerin başta internet olmak üzere birçok yerde satışının zorlaştırılması, kontrol altına alınması ya da önüne geçilmesi, siyanüre bağlı intiharların nedenlerinin araştırılarak bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve yasal düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla Anayasa'nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini saygılarımızla arz ederiz."

Kaynak: DHA