CHP'den "sigortalı askerlik" için kanun teklifi
Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzalarını taşıyan erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından ödenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
04.11.2019 13:46
Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzalarını taşıyan erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından ödenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Kaynak: Dunya.com