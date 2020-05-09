CHP'den şehit aileleri ile Selvi Kılıçdaroğlu'na "Anneler Günü" ziyareti

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı başkanlığındaki heyet, şehit aileleri ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na Anneler Günü ziyaretinde bulundu.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı başkanlığındaki heyet, şehit aileleri ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na Anneler Günü ziyaretinde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akıllı ve beraberindeki heyet, ilk olarak 17 Mart 2020'de Tunceli'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in annesini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Heyet, 7 Eylül 2019'da Mardin'de şehit düşe Polis Özel Hareket Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın annesini de ziyaret ederek, çiçek hediye etti. Ziyaretlerde Akıllı, "Milletimizin en kutsal değerlerinden olan vatan savunmasında şehit olan asker ve polislerimizi tekrar saygı ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin milletimize emaneti olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

CHP heyeti, daha sonra 2008'de Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bir program sırasında geçirdiği kaza sonucu vefat eden CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ersin Çıldır'ın annesi Zöhre Çıldır ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun ziyaretten dolayı çok mutlu olduğu, verilen çiçeği de tüm anneler adına aldığını söylediği kaydedildi.

Kaynak: AA