CHP'den seçim ittifakı açıklaması

Özel, "Cumhur İttifakı diye ifade edilen ve sarayın her yere hakim olmasını, her şeyi belirlemesini sağlamak üzere şekillendirilmiş ittifakın dışında kalan, onların dışladıkları, şeytanlaştırdıkları, ötekileştirdikleri, onların umursamadıkları, hor gördükleri herkes bizim ittifak ortağımız." dedi.