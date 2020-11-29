CHP'den Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının yeniden kurulması için kanun teklifi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

CHP'den Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının yeniden kurulması için kanun teklifi

29.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:35
CHP'den Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının yeniden kurulması için kanun teklifi

CHP, kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının yeniden kurulması için kanun teklifi verdi.

CHP, kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının yeniden kurulması için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığı Hakkında Kanun Teklifi" 16 maddeden oluşuyor.

Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının diğer ülkelere ve kurumlara kıyasla 4-6 ay geriden geldiği, iktidarın salgın sürecini iyi yönetemediği iddia edildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan '10 milyon liralık Mercedes ile geliyor' eleştirisine yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan "10 milyon liralık Mercedes ile geliyor" eleştirisine yanıt
Soymaya çalıştığı markette başına turşu kavanozu yiyen gaspçıdan güldüren ifade
Soymaya çalıştığı markette başına turşu kavanozu yiyen gaspçıdan güldüren ifade

Kovid-19 ile mücadelede risk grupları için tavsiye edilen grip ve zatürre aşılarının temininde de Türkiye'nin zorluk yaşadığı ileri sürülen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Risk gruplarının tamamı için bu aşıların temin edilemediği ortadadır. Ülkemizde aşı, serum, ilaç ve test materyali geliştirmek ve üretmek üzere araştırmalar yapmak ve halk sağlığının korunması amacıyla temel laboratuvar hizmetlerini yürütmek amacıyla Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının yeniden açılması gerekmektedir. Bu kanun teklifiyle ülkemizde yeniden aşı üretilebilmesinin sağlanması amacıyla hem bulaşıcı hastalıklara karşı savaşımda bilimsel bir araştırma merkezi hem de aşı Ar-Ge ve üretim merkezi olacak şekilde Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının yeniden açılması amaçlanmaktadır."

Teklifle, aşı, serum, ilaç ve test materyali geliştirmek ve üretmek üzere araştırmalar yapmak ve halk sağlığının korunması amacıyla temel laboratuvar hizmetleri yürütmek için Sağlık Bakanlığına bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının kuruluşuna, yönetimine, gelir ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi öngörülüyor.

Merkez ve illerde laboratuvarlar kurulması öngörülüyor

Epidemi ve/veya pandemi ilan edilen durumlarda, Başkanlığın salgın hastalıkla mücadele kapsamında aldığı kararların, tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişiler yönünden bağlayıcı olması, bu kararlara uymayanların, üç aydan altı aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Teklifte, Başkanlık personelinin, 657 sayılı Kanun'a tabi olması; Başkanlığa bağlı laboratuvarlarda salgın hastalıklar ve genel sağlığa ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından talep edilen tetkik, inceleme, araştırma ve muayenelerden ücret alınmaması düzenleniyor.

???????Ancak genel sağlığı ilgilendirmeyen, gerçek ve tüzel kişilere ait muayene, tahlil, tetkik, inceleme ve araştırma iş ve işlemlerinden ücret alınması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

İlgili Haberler

Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, 'Görevinden affını talep etti' ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı
Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı
Adana'da CHP'ye yeni üye olanlara rozetlerini Kılıçdaroğlu taktı
Adana'da CHP'ye yeni üye olanlara rozetlerini Kılıçdaroğlu taktı
Akyurt CHP'den Yağızoğlu Mahallesi'ne ziyaret
Akyurt CHP'den Yağızoğlu Mahallesi'ne ziyaret

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Arınç Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Orhun Ene Ozan Tufan Samet Aybaba Gökhan Gönül Robert Prosinecki
Tüm Haberler Bursa Bakan Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'den Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının yeniden kurulması için kanun teklifi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 12:38:47. #1.15#
title