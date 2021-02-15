CHP'den "Pandemi ve Çocuk" kitabı

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı; sivil toplum örgütleri, uzmanlar ve platform temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda ele alınan görüşleri "Pandemi ve Çocuk" ismiyle kitaplaştırdı.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı; sivil toplum örgütleri, uzmanlar ve platform temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda ele alınan görüşleri "Pandemi ve Çocuk" ismiyle kitaplaştırdı.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 20 Kasım 2020'de çocuk hakları alanında çalışan 26 sivil toplum örgütü, platform temsilcileri ve bağımsız uzmanların katılımıyla çevrim içi toplantı düzenlendiği hatırlatıldı.

Toplantıda sunulan görüşlerin ve tespitlerin "başucu rehberi" olması için kitaplaştırıldığını belirten Karaca, partinin il başkanlıklarına, belediyelerine ve kamu otoritelerine gönderileceğini kaydetti.

Karaca, böylece, CHP'nin çocuk hakları perspektifini ortaya koyacaklarını ve salgın sürecinde çocukların içinde bulunduğu duruma dair farkındalığı yükselteceklerini vurguladı.

"Pandemi ve Çocuk" kitabında CHP'nin hak temelli çocuk politikasına dair tespit ve önerilerin yer aldığını belirten Karaca, çocukların eğitime erişim engellerinden depreme, sağlık hakkından engelli çocuklara, çocuk işçiliğinden dezavantajlı gruplara, fırsat eşitsizliğinden cezaevlerindeki çocuklara kadar sorunlar ve önlemlerin sıralandığını ifade etti.

Kitabın ön sözünü Genel Başkan Kılıçdaroğlu kaleme aldı

Kitabın ön sözünü kaleme alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise çocukların yetişkinler tarafından yaratılan krizlerin mağdurları olmasını istemediklerini belirterek, kuşaklararası sorumluluk bilinciyle yaşanabilir bir dünyada, yetişkinlerin tahakkümüyle örselenmiş çocuklar yerine mutlu, özgür, güçlenmiş-güçlendirilmiş, sağlıklı çocukların yer aldığı bir toplum hayal ettiklerini ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ön sözde şunları kaydetti:

"Sorunların çözümünü yarına bırakmadan harekete geçmek için daha fazla bekleme lüksümüz yok. Çocukları daha çok dinlediğimiz, birlikte öğrendiğimiz, bir arada oynayabildiğimiz, hep birlikte gülümsediğimiz, iyi yaşam koşullarında sağlıkla hareket edebildiğimiz günler dileğiyle, 'Pandemide Çocuk Hakları İhlalleri' konusunda gerçekleştirdiğimiz çevrim içi toplantıya katılan ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne değerli görüş ve önerilerini ileten hak savunucularına birlikte düşünme ve üretme anlayışımıza verdikleri destek için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu