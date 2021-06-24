CHP'den "Pandemi ve Basın Özgürlüğü" kitabı
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CHP'den "Pandemi ve Basın Özgürlüğü" kitabı

CHP'den 'Pandemi ve Basın Özgürlüğü' kitabı
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından "Pandemi ve Basın Özgürlüğü" kitabı yayımlandı.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından "Pandemi ve Basın Özgürlüğü" kitabı yayımlandı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığında düzenlenen "Pandemide Basın Özgürlüğü, Basın Kanunu, Sorunlar ve Öneriler" çevrim içi toplantısında sunulan önerilerin de yer aldığı kitap, CHP il ve ilçe örgütleriyle belediyelere ve gazetecilere gönderildi.

Kitapta, CHP'nin Parti Programı ve 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ndeki basın ve ifade özgürlüğüne dair tespitler ile salgın döneminde yaşanan sorunlar, şiddet, işsizlik, özlük ve çalışma hakkı ihlalleri, cezaevlerindeki gazeteciler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Basın İlan Kurumu (BİK) gibi idari ve anayasal kurumlar ile yargının basın özgürlüğüne müdahalesi gibi konu başlıkları yer alıyor. Kitapta ayrıca, sorunlara ilişkin tespitler ve önerilere de yer veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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