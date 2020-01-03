CHP'den ÖSYM sınavları için araştırma istemi
CHP, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda soruların çalınmasına ilişkin siyasi sorumluların tespit edilmesi ve mağdur olan öğrencilerin sorunlarının giderilmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.
03.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:16
CHP, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda soruların çalınmasına ilişkin siyasi sorumluların tespit edilmesi ve mağdur olan öğrencilerin sorunlarının giderilmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.
Kaynak: Dunya.com