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CHP'den ÖSYM sınavları için araştırma istemi

CHP, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda soruların çalınmasına ilişkin siyasi sorumluların tespit edilmesi ve mağdur olan öğrencilerin sorunlarının giderilmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

03.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:16
CHP'den ÖSYM sınavları için araştırma istemi

CHP, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda soruların çalınmasına ilişkin siyasi sorumluların tespit edilmesi ve mağdur olan öğrencilerin sorunlarının giderilmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Kaynak: Dunya.com

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