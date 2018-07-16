CHP'den Olağanüstü Kurultay açıklaması

CHP Sözcüsü Tezcan:

"Yüzde 51 imza toplanamayacak"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması bir tüzük emridir. Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönündedir. Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda Olağanüstü Kurultay'ın doğru olmadığını ifade ediyor ve kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Tezcan, Olağanüstü Kurultay talepleri ile ilgili, "Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması bir tüzük emridir. Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönündedir. Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda Olağanüstü Kurultay'ın doğru olmadığını ifade ediyor ve kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok. Olağanüstü Kurultay isteyen arkadaşlar da var. Yeterli sayıya ulaşıp ulaşamayacağını 15 gün içerisinde görürüz. Tüzüğün dışında adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.