CHP'den "Noter Tasdikli İmza" Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Muharrem İnce'ye yakın isimlerin olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza toplamalarına ilişkin, "Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplamak istemesi normal. Ancak yerel seçimler öncesinde bu tartışmaların yapılması doğru değil. Bizim illerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi." dedi.

Özkan, parti genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü kurultay tartışmalarını değerlendirdi.

Muharrem İnce'ye yakın isimlerin olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza topladığını anımsatan Özkan, şunları ifade etti:

"Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplamak istemesi normal. Ancak yerel seçimler öncesinde bu tartışmaların yapılması doğru değil. Bizim illerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi. Ben kurultayın toplanacağına ihtimal vermiyorum. Yerel seçimlerin ardından olağan süreçte kurultay toplanarak değişime karar verebilir. Bu delegelerimizin takdiridir."

CHP'nin İstanbul'u, Ankara'yı, Balıkesir'i, Antalya'yı ve diğer illeri alacak büyük heyecanla yeniden buluşturulması gerektiğini belirten Özkan, "İktidar oldun varsın, olamadın yoksun" diye bir anlayışı kabul edemeyeceklerini vurguladı.

Özkan, kurucu parti olan CHP'nin herkesin partisi olduğuna işaret ederek, "Hapsederek, adil olmayan seçimler yaparak, tek tek mücadele ederek ele geçiremedikleri partiye bir yeni bakış açısı kazandırmaya çalışıyorlar. ve dışarıdan sürekli olarak 'acı çekme' kültürü üzerinden mesajlar veriyorlar. Bunlar bizim tabanımızda, yüreğimizde kabul edilebilir şeyler değil." dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun politikaları doğru"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve genel merkezin seçim sürecindeki politikalarını çok doğru bulduğunu dile getiren Özkan, Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı"nı kurduğunu, İYİ Parti'nin seçime girmesini sağladığını, seçim barajını yıkacak adımlar attığını hatırlattı.

Böylece Türkiye'nin iki partili yönetimden, parlamentoda çok partili anlayışın olduğu bir düzene geçtiğini belirten Özkan, İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinin de yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Özkan, bu süreçte AK Parti'nin parlamentodaki çoğunluğunu kaybettiğini aktararak, "Bizim stratejik davranan bir seçmenimiz var ve oy dağılımımız ortada. Ben ortada vehamet arzedecek bir yenilgi görmüyorum. Tam tersine stratejik bakan CHP'nin Türkiye'de bir araya gelemez denilen insaları bir araya getirerek oluşturduğu Millet İttifakı'nın bundan sonra da Türkiye'nin önünü açacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Berberoğlu'nun tahliyesini bekliyoruz"

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğunun devam ettiğini anımsatan Özkan, yeniden milletvekili seçilen Berberoğlu'nun dokunulmazlığının bulunduğunu, bir saniye dahi cezaevinde tutulmasının doğru olmadığını bildirdi.

Bu konuyla ilgili Yargıtay'dan gelecek kararı beklediklerini belirten Özkan, "Biz, mutlaka Berberoğlu'nun yarınki duruşmada, hatta ondan önce tahliye edilmesini bekliyoruz. Berberoğlu'nun özgürlükle kucaklaşmasını istiyoruz. Bu hukuki bir zorunluluktur." dedi.

Özkan, Eren Erdem'in de tutuklu bulunduğuna da değinerek, bu durumların Türkiye'nin özgürlük ve adalet beklentilerini ortadan kaldırdığını kaydetti.