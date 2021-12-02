CHP'den, muhtarların özlük haklarıyla ilgili kanun teklifi

ORDU (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, muhtarların özlük haklarında değişiklik öngeren 84 maddelik ' Muhtarlık Temel Kanunu' teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, muhtarların demokrasi tarihinde önemli bir yeri olduğunu ve aynı zamanda bulundukları yerin sorunlarını bilen kanaat önderleri olduklarını söyledi. Muhtarların seçilmiş olmalarına rağmen, siyasi partilerin dışında kalma özelliklerini her dönem koruduğunu kaydeden Torun, "Siyaset kuruma düşen görev de muhtarlıklarımızın bu vasıflarını güçlendirmek ve hizmet kapasitelerini artırmaktır" dedi.

Kadın muhtarlara doğumdan 8 hafta önce ve 8 hafta sonra olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıkları kesilmeksizin analık izni verilmesine ilişkin düzenlemenin de teklif de yer aldığını aktaran Torun, "Son olarak, muhtarlarımızın şehir içi ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarına ilişkin düzenleme yapıyor ve mevcut durumda köy muhtarların da bulunan evlendirme yetkisini mahalle muhtarlarımıza da tanıyoruz. Bir dönem görev yapan muhtarlarımıza hususi pasaport alma hakkını da kanun teklifimizde öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet