CHP'den, Milli Piyango ve şans oyunlarının özelleştirilmesiyle ilgili Meclis araştırması önergesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

CHP'den, Milli Piyango ve şans oyunlarının özelleştirilmesiyle ilgili Meclis araştırması önergesi

Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
CHP'den, Milli Piyango ve şans oyunlarının özelleştirilmesiyle ilgili Meclis araştırması önergesi

CHP, Milli Piyango ve şans oyunlarının Türkiye Varlık Fonu (TVF) yönetimince özel bir şirkete devredilmesi sonucu ortaya çıkan sorunların araştırılması ve çözümüne yönelik önerilerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını talep etti.

Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak
Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken özeleştiri: Daha fazla vatandaşa gitmek gerekiyordu, biz uzun yıllar ihmal ettik
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken özeleştiri: Daha fazla vatandaşa gitmek gerekiyordu, biz uzun yıllar ihmal ettik

CHP, Milli Piyango ve şans oyunlarının Türkiye Varlık Fonu (TVF) yönetimince özel bir şirkete devredilmesi sonucu ortaya çıkan sorunların araştırılması ve çözümüne yönelik önerilerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını talep etti.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve arkadaşlarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergede, Milli Piyango'nun internet sitesinde, şans oyunlarının 1 Ağustos 2020 itibarıyla Sisal Şans AŞ'ye devredildiği ve bu şirket tarafından düzenlenmeye başlandığının açıklandığını ancak devir sözleşmesinin kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtildi.

Milli Piyango ve şans oyunlarının özel sektöre bu şekilde devredilmesinin hukuki açıdan sorunlu olduğu savunulan önergede, Sisal Şans AŞ'nin, şans oyunlarının internet üzerinden oynanabilmesi olanağını sağlayarak vatandaşları buna teşvik etmeye başladığı, şirket tarafından işletilen internet sitesi üzerinden oynatılan eski ve yeni birçok oyunun her an ve her yerden ulaşılabilir olmasıyla telefon, tablet ve bilgisayarların adeta birer "kumar makinesine" dönüştüğü iddia edildi.

Önergede, Milli Piyango bayiliği ve seyyar Milli Piyango bayiliği yaparak geçimini sağlayan çok sayıda dar gelirli vatandaş ile ailelerinin, TVF yönetimi ve Sisal Şans AŞ arasındaki sözleşme nedeniyle mağdur olduğu da öne sürülerek, Milli Piyango şans oyunlarının TVF yönetimince özel bir şirkete devredilmesi sonucu ortaya çıkan sorunların araştırılması ve çözümüne yönelik önerilerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yunus Emre Aleyna Tilki Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Bülent Uygun Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'den, Milli Piyango ve şans oyunlarının özelleştirilmesiyle ilgili Meclis araştırması önergesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 17:42:09. #1.14#
title