CHP'den MHP'ye geçtiler
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CHP'den MHP'ye geçtiler

CHP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Yalova Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Bingöl ile Çınarcık Belediyesi Meclis Üyesi Ali Altıparmak, düzenlenen törenle MHP'ye geçti.

CHP'den MHP'ye geçtiler
07.09.2020 14:56 | Son Güncelleme: 07.09.2020 15:01

CHP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Yalova Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Bingöl ile Çınarcık Belediyesi Meclis Üyesi Ali Altıparmak, düzenlenen törenle MHP'ye geçti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından göreve getirilmesinin ardından gerçekleştirilen kongreyle yeni yönetimini tanıtan ve çalışmalarına başlayan MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, çalışmalarını sürdürüyor. CHP'den istifa eden Yalova Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Bingöl ile Çınarcık Belediyesi Meclis Üyesi Ali Altıparmak MHP'ye geçiş yaptı. Yoğun katılımın yaşandığı törende Bingöl ve Altıparmak'ın parti rozetlerini MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz taktı.


Kaynak: DHA

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