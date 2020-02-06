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CHP'den MHP'nin suç duyurusuna yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özel, "MHP, Kemal Kılıçdaroğlu'na siyaseten veremediği cevabı, kendilerine büyük ortağın verdiği imtiyaz ve güvenceyle yargı üzerinden yapmaya çalışmaktadır.

06.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:07
CHP'den MHP'nin suç duyurusuna yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özel, "MHP, 'na siyaseten veremediği cevabı, kendilerine büyük ortağın verdiği imtiyaz ve güvenceyle yargı üzerinden yapmaya çalışmaktadır. MHP, saray rejiminin muhafızıdır. O muhafız alayının 3 çavuşu da dün verilen emri yerine getirmiştir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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