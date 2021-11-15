CHP'den mesleki eğitimin özendirilmesi için 'ücret teşviki' teklifi

CHP, mesleki eğitimin özendirilmesi amacıyla staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler ile çıraklara ödenen ücretlerin artırılması amacıyla kanun teklifi hazırlayıp, Meclis Başkanlığı'na sundu.

CHP grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan 'Mesleki Eğitim Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ile işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staj yapan öğrenciler ve çıraklara ödenen ücretlerin alt sınırının yeniden belirlenmesi ve bu kapsama giren öğrencilere asgari ücretin yüzde 60'ından az ücret verilmemesi önerildi. Teklifin gerekçesinde, mesleki eğitime yönelik çalışmaların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin hayati önem taşıdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet