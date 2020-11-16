CHP'den Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un partiden ihraç edilmesine yönelik açıklama
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CHP'den Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un partiden ihraç edilmesine yönelik açıklama

16.11.2020 17:37 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:41
CHP'den Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un partiden ihraç edilmesine yönelik açıklama

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "İzmir İl Başkanlığımız, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkındaki çok sayıda şikayeti detaylı olarak inceleyerek, Genel Merkezimize bildirmiştir. Genel Merkezimizde yapılan değerlendirmeler sonucunda, TBMM Grubumuzdan üç milletvekilinin bölgeye gönderilmesine karar verilmiş, milletvekillerimiz konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Milletvekillerimizin raporu, Genel Merkezimizde ciddiyetle ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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