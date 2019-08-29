CHP'den memur zammı eleştirisi
Karabıyık, "TÜİK'in enflasyon hesaplaması ve açıklanan enflasyon oranları vatandaşa yansıyan gerçek enflasyon değil. 2020 ve 2021 yılı zam oranların düşük tahminler üzerinden gerçekleştirmek, memurların önümüzdeki yıllarda enflasyon karşısında ezileceğini gösteriyor.
29.08.2019 15:11
Karabıyık, "TÜİK'in enflasyon hesaplaması ve açıklanan enflasyon oranları vatandaşa yansıyan gerçek enflasyon değil. 2020 ve 2021 yılı zam oranların düşük tahminler üzerinden gerçekleştirmek, memurların önümüzdeki yıllarda enflasyon karşısında ezileceğini gösteriyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com