CHP'den memur zammı eleştirisi

29.08.2019 15:11

Karabıyık, "TÜİK'in enflasyon hesaplaması ve açıklanan enflasyon oranları vatandaşa yansıyan gerçek enflasyon değil. 2020 ve 2021 yılı zam oranların düşük tahminler üzerinden gerçekleştirmek, memurların önümüzdeki yıllarda enflasyon karşısında ezileceğini gösteriyor." dedi.