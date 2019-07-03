CHP'den memur ve emekli zammı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Enflasyonla mücadele hayat pahalılığını önlemek için yapılır ama AKP yönetimindeki Türkiye'de ise ücretlere düşük zam vermek için ayarlanır oldu.

CHP'den memur ve emekli zammı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Enflasyonla mücadele hayat pahalılığını önlemek için yapılır ama AKP yönetimindeki Türkiye'de ise ücretlere düşük zam vermek için ayarlanır oldu." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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