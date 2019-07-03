CHP'den memur ve emekli zammı açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Enflasyonla mücadele hayat pahalılığını önlemek için yapılır ama AKP yönetimindeki Türkiye'de ise ücretlere düşük zam vermek için ayarlanır oldu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Enflasyonla mücadele hayat pahalılığını önlemek için yapılır ama AKP yönetimindeki Türkiye'de ise ücretlere düşük zam vermek için ayarlanır oldu." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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