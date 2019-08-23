CHP'den mecliste "golf" önerisi

23.08.2019 18:47

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, Büyükşehire ait golf sahasının kiraya verilmesine olumlu baktıklarını ifade ederek, "Ancak eğitim iş birliği protokolü yapılmasını öneriyoruz. Çocuklarımızın orada bedelsiz golf öğrenmesini kira sözleşmesinde yer almasını isteriz" dedi.



Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleşti. Mecliste komisyondan havale edilen 28 madde görüşülerek karara bağlandı.



"Çocuklar sporla tanışsın"



Mecliste, gündem maddeleri arasında yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Golf Federasyonu'na kiralanacak olan Samsun Golf Kulübü'yle ilgili de görüşüldü. Maddeyle ilgili söz alan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, "Golf sahasının kiralanmasını olumlu karşılıyoruz. Belediyenin bir yükten kurtulması, Türkiye Golf Federasyonu gibi bir müessesenin burayı işletmesinin Samsun'a yurtiçi ve yurt dışından turist katkısı vereceğine inanıyoruz. Ancak bir yandan eğitim iş birliği protokolü yapılmasını öneriyoruz. Çocuklarımızın orada bedelsiz golf öğrenmesini kira sözleşmesinde yer almasını isteriz. Madem böyle bir alanımız var, bizden sonraki neslin bu sporla tanışmasını, gelen yabancı misafirlerimizle kaynaşmasını arzu ediyoruz" dedi.



"Amatör balıkçılara saha kalmadı"



Aynı maddede görüşlerini bildiren Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi CHP'li Meclis Üyesi Ayhan Ayvaz ise, "Golf sahasının dışında kalan bölge Samsun halkının balık tutarken çok yoğun olarak kullandığı bir bölge. Balıkçı derneğinin üyesi ve bu sektörde ticaret yapan birisi olarak bu konuya hassasiyet göstermesini istiyoruz. Samsun'da yaklaşık 150 bin balıkçı var. Sahillerimizde maalesef amatör balıkçılarımızın avlanabileceği sahalar kalmadı. Bu alanda da dış sahanın kapanmasıyla Büyükşehir ve alt belediyeler ciddi manada sıkıntı yaşayabilir. Sizden istirhamım, dış alanda kalan kısmın balıkçıların rahat kullanabileceği bir alana dönüştürülerek, bu alanın balıkçıların kullanımına açılması için kira sözleşmesine ekleme yapılması" diye konuştu.



"Yaygınlaştıracağız"



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de olta balıkçılardan kullanıma ters hareket edenler olduğunu belirterek, "Elbette herkes iyi niyetli olmayabilir. Ters hareket edebilecek balık meraklılarımız olabiliyor. Ama bunu yasaklamakla değil, onlara daha uygun alanlar açmaya ve daha çok yaygınlaştırmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA