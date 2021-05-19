CHP'den, Mavi Marmara baskınında yaşamını yitirenler için tazminat öngören anlaşmanın iptali için kanun teklifi
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CHP'den, Mavi Marmara baskınında yaşamını yitirenler için tazminat öngören anlaşmanın iptali için kanun teklifi

CHP'den, Mavi Marmara baskınında yaşamını yitirenler için tazminat öngören anlaşmanın iptali için kanun teklifi
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

CHP, Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitirenler için 20 milyon dolar tazminat öngören, Türkiye ile İsrail arasında imzalanan anlaşmanın iptali için kanun teklifi verdi.

CHP, Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitirenler için 20 milyon dolar tazminat öngören, Türkiye ile İsrail arasında imzalanan anlaşmanın iptali için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan kanun teklifi, Türkiye ile İsrail Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, 6 Mayıs'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bazı Filistinlilerin yerlerinden edilmesiyle başlayan gerginliğin, İsrail güvenlik güçlerinin ilerleyen günlerde Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanlara biber gazı ve plastik mermilerle saldırmasıyla ciddi bir boyut kazandığı anımsatıldı.

İsrail'in saldırılarıyla Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da, 58'i çocuk, 200'ü aşkın Filistinlinin öldürdüğüne işaret edilen gerekçede, İsrail'in ayrıca Associated Press ve El-Cezire gibi uluslararası basın kuruluşlarının da bulunduğu bir binayı bombalayarak sivillere yönelik sürdürdüğü suçlarına bir yenisini eklediği vurgulandı. Bu süreçte dünyanın çeşitli ülkelerinden İsrail'e yönelik desteklerin geldiği, Türkiye'nin ise tüm siyasi partilerle Filistin'in yanında pozisyon aldığı belirtilen gerekçede şunlar kaydedildi:

"TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imzacısı olduğu ve beş siyasi parti grubunun da katıldığı ortak bir bildiriyle İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesi gerektiği çağrısında bulunulmuştur. Bu çerçevede TBMM'nin bu bildirinin arkasında ve Filistin halkının yanında olduğunun altını çizecek biçimde yeni tedbirler alması gerekmektedir. Uluslararası sularda 9 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Mavi Marmara saldırısından sonra hükümetin, İsrail'le ilişkileri normalleştirmek için öne sürdüğü şartların hiçbirisi karşılanmamıştır. İsrail'in özür dileyip dilemediği belirsizdir, Gazze ablukası kaldırılmak bir yana daha da sıkılaştırılmıştır. Tazminat ise hem veriliş usulü hem de miktarı bakımından Mavi Marmara kurbanları ve ülkemiz için onur kırıcıdır. Ortadoğu barış sürecinde Türkiye'nin ilkeli durarak olumlu ve yapıcı bir rol oynayacağını ve iki devletli bir çözümün zaruri olduğu görüşümüzü tekrar hatırlatarak, Filistin halkının yanında durduğumuzu bir kez daha vurgulamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un iptal edilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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CHP'den, Mavi Marmara baskınında yaşamını yitirenler için tazminat öngören anlaşmanın iptali için kanun teklifi - Haberler
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