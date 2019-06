CHP'den "mart ayı işsizlik rakamları" değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İşsiz sayısında ciddi bir artışın görüldüğü bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 704 bin kişi azaldı. Yani, işsizlikteki artışın büyük kısmı daha önce iş sahibi olduğu halde işini kaybedenlerden geldi." ifadelerini kullandı.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı işsizlik rakamlarına göre işsiz sayısının son bir yılda 1 milyon 334 bin artarak 4 milyon 544'e çıktığını belirtti.

Aynı dönemde işsizlik oranının 3,9 puanlık artışla yüzde 14,1'e ulaştığını kaydeden Öztrak, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizliğin ise yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı. Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"İşsiz sayısında ciddi bir artışın görüldüğü bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 704 bin kişi azaldı. Yani, işsizlikteki artışın büyük kısmı daha önce iş sahibi olduğu halde işini kaybedenlerden geldi. Son bir yılda işsizler ordusuna katılan her 100 kişiden 53'ü daha önce iş sahibi olup da şimdi işsiz kalanlardan oluştu. Rakamlar, Türkiye'de çalışan sayısının yıllık olarak son 5 aydır düştüğünü gösteriyor. İşsiz sayısı ise mevcut seride ilk kez 4 ay üst üste bir milyondan fazla artıyor. Böyle bir durum daha önceki kriz dönemlerinde bile görülmedi."

Ümidini kestiği için iş aramaktan vazgeçenler ve diğer sebeplerle iş gücü piyasasına girmeyenler de dahil edildiğinde "geniş tanımlı" işsizliğin son bir yılda 1,4 milyon artarak 6 milyon 813 bine ulaştığına dikkati çeken Öztrak, "Geniş tanımlı işsizlik oranı aynı dönemde 3,7 puan artarak yüzde 19,7'ye çıktı. Dahası, zamana bağlı eksik ve yetersiz istihdam edilenler ile mevsimlik çalışanların hesaba katıldığı en geniş tanımlı işsiz sayımız ise 8,2 milyon kişiye ulaşmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Genç işsizliğin son bir yılda 7,5 puan artarak yüzde 25'i aştığını belirten Öztrak, genç işsizliğinde böylesine yüksek bir artışın en son 2009 krizinin en derin yaşandığı dönemlerde görüldüğünü kaydetti.

Öztrak, son bir yılda üniversite mezunu işsiz sayısının 262 bin kişi artarak 1 milyon 87 bin kişiye ulaştığını aktararak, bunun, Türkiye'deki her dört işsizden birinin üniversite mezunu olduğu anlamına geldiğini ifade etti.

"İnşaat sektöründe kan kaybı sürüyor"

Sanayi ve inşaatta istihdamın çöktüğünü savunan Öztrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Mart 2019 döneminde sanayi sektöründe istihdam kaybı 136 bin kişi oldu. Son bir yılda her 100 kişilik istihdam kaybının 20'si sanayi sektöründe işini kaybedenlerden geldi. Zora düşen inşaat sektöründe de kan kaybı sürüyor. İnşaat sektöründe son 12 aydır istihdam kaybı devam ediyor. Son bir yılda inşaat sektöründe işini kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 531 bin kişi. İnşatta son bir yılda yaşanan bu iş kaybı ise ayrı bir rekor. İşsizlik sadece kuru rakam değildir. Her bir işsizin ardında acı insanlık hikayeleri yatar. Vatandaşlarımız işsizlik ve hayat pahalılığı arasında ezilmektedir. İktidardan beklenen ise ülkede yeni yatırımların ve istihdam imkanlarının önünü açmasıdır. Buna karşın mevcut iktidar, bugüne kadar izlediği hatalı ekonomi politikalarıyla ekonomimizi sıcak para bağımlısı haline getirmiş, savunmasız bırakmıştır."

Vatandaşın artık iktidarın hataları yüzünden sırtına yüklenecek daha fazla yüke tahammülünün kalmadığının altını çizen Öztrak, "23 Haziran'da İstanbullular, gasbedilen mazbatasını İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na iade edecek, hak yerini bulacak ve her şey çok güzel olacaktır. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından ülkeyi yönetenlerin, tüm sosyal tarafların katkısıyla, üretim ve istihdam temelinde yeni bir stratejiyi uygulamaya koyması gerekmektedir. Bunun için kaybedilecek bir dakika dahi yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA