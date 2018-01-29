CHP'den Manisa İha'ya Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve yönetimi, İhlas Haber Ajansı (İHA) Manisa İl Temsilciliğine nezaket ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda gerçekleştirilen CHP Manisa olağan il kongresinde başkanlığa seçilen Semih Balaban, başkan yardımcıları ve il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İHA Manisa bürosunu ziyaret etti. İHA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Balaban, İHA'nın haber ağının çok geniş olduğunu, yerel ve ulusal anlamda güçlü bir haber tedarikçisi olduğunu söyledi. Önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili de konuşan Balaban, "Önümüzdeki günlerde partimizin kurultayı var. Bu kurultayın hemen ardından Manisa'da şölen havasında seçim çalışmalarımıza başlayacağız. Erken kalkan yol alır düsturuyla hareket edip ilçe ve merkez belediye başkanlarımızı belirleyeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi dahil tüm ilçelerde iddialıyız. Seçim çalışmalarımız kapsamında adım atmadığımız yer, kapısını çalmadığımız ev kalmayacak. CHP'nin başarılı yerel yönetim anlayışını Manisa ile tanıştıracağız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İHA Manisa İl Temsilcisi Önder Aydın ise CHP İl Başkanı Semih Balaban ve yönetimine başarılar dileyerek, İHA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. - MANİSA