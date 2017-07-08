CHP'den Maltepe Mitingi'ne Davet

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, sendika ve sivil toplum kuruluşlarını yarın İstanbul Maltepe'de düzenlenecek mitingine davet etti.

CHP'den Maltepe Mitingi'ne Davet

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, sendika ve sivil toplum kuruluşlarını yarın İstanbul Maltepe'de düzenlenecek mitingine davet etti.

Kaynak: Dunya.com