CHP'den Libya uyarısı: Vekalet savaşlarına girerek Müslüman kanının dökülmesini kabul etmiyoruz
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CHP'den Libya uyarısı: Vekalet savaşlarına girerek Müslüman kanının dökülmesini kabul etmiyoruz

CHP, "Türkiye'nin Libya'daki vekalet savaşlarına taraf olmasını ve Müslüman kanının dökülmesine, taraflardan birinin yanında yer alarak sebebiyet vermesini asla kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu

30.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:32
CHP'den Libya uyarısı: Vekalet savaşlarına girerek Müslüman kanının dökülmesini kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, gelecek günlerde TBMM'ye gelecek 'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye olumsuz baktıklarını bildirdi.


Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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