CHP'den Libya uyarısı: Vekalet savaşlarına girerek Müslüman kanının dökülmesini kabul etmiyoruz
CHP, "Türkiye'nin Libya'daki vekalet savaşlarına taraf olmasını ve Müslüman kanının dökülmesine, taraflardan birinin yanında yer alarak sebebiyet vermesini asla kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu
30.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:32
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, gelecek günlerde TBMM'ye gelecek Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye olumsuz baktıklarını bildirdi.
Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com