CHP'den Laiklik Karşıtı Söylemlere Araştırma İstemi

CHP, "laikliğin korunması çerçevesinde karşıt söylem, eylem ve yapılanmaların ulaştığı düzeyin tespit edilmesi" için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, bir devletin kuruluş felsefesinin, anayasalarında ortaya konduğu belirtildi.

Anayasanın başlangıç ile değiştirilmesi teklif edilemez ilk üç maddesinde, devletin kuruluş felsefesinin tartışmasız şekilde tanımlandığı ifade edildi.

Kuruluş felsefesinin, aynı zamanda kurucu iradenin yansıması olduğuna işaret edilen gerekçede, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin temel aldığı ilkelerin başında laikliğin geldiği kaydedildi. Gerekçede, 1982 Anayasası'nda da yer bulan laiklik ilkesinin, sadece devletin nitelikleri arasında yer almakla kalmadığı, birçok anayasa hükmünün de konusunu oluşturduğu vurgulandı.

Gerekçede şu değerlendirmeler yer aldı:

"Laiklik ülkemizde sadece anayasal ve dolayısıyla hukuksal düzenleme boyutunda kalmayan, siyasal ve toplumsal hayatımızı da doğrudan etkileyen, düzenleyen bir ilke, dünya görüşüdür. Laiklik, özellikle de dini temel alan Osmanlı gibi bir devletin devamı niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti için hayati önem taşımaktadır. Cumhuriyetimizin kurucularının, laiklik ilkesini tercihinin ne kadar yerinde olduğu, yaşanan birçok olayla tecrübe edilmiştir.

Ülkemizin sosyal alanda karşı karşıya kaldığı ekonomik, kültürel ve siyasal problemlerini bahane ederek laiklik ilkesine ve dolayısıyla Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine saldıran kesimler, dün olduğu gibi bugün de amaçlarından vazgeçmiş değildir. En yakın tarihli örneğini 15 Temmuz 2016'da din üzerinden organize olan dini bir cemaatin darbe girişimiyle yaşadık. Anayasa hükmü olan laikliğin korunması çerçevesinde karşıt söylem, eylem ve yapılanmaların ulaştığı düzeyin araştırılması, alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması yerinde olacaktır."