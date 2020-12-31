CHP'den "Kovid-19 Gölgesinde 2020 Türkiyesi" başlıklı çalışma

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Bu rejim Türkiye'nin onlarca yıllık birikimini heba ederken Türkiye'nin nitelikli beşeri sermayesinin beyin göçü ile yurt dışına kaçmasına neden olmaktadır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Bu rejim Türkiye'nin onlarca yıllık birikimini heba ederken Türkiye'nin nitelikli beşeri sermayesinin beyin göçü ile yurt dışına kaçmasına neden olmaktadır." görüşünü savundu.

CHP'den yapılan açıklamada, Açıkel'in "Kovid-19 Gölgesinde 2020 Türkiyesi" başlıklı bir çalışma yaptığı belirtildi.

Açıkel'in söz konusu çalışmasında, Türkiye'de Kovid-19 salgını öncesinde mevcut olan eşitsizliklerin bu dönemde daha da derinleştiğini ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi altında geçirdiği ikinci yıl olan 2020'de de ekonomik buhranın sürdüğünü ortaya koyduğu kaydedildi.

Çalışmada, şeffaflıktan uzak yönetim anlayışı nedeniyle Kovid-19 salgınına karşı mücadelenin zarar gördüğü ve bunun uluslararası değerlendirmelere de yansıdığını vurgulayan Açıkel, "Pandeminin ilk döneminde maske dağıtamayan, şimdi ise neredeyse tüm dünyanın ilk doz aşılarını bitirme aşamasına gelmesine rağmen aşıların ülkeye getirilmesinde kendi açıkladıkları tarihlerde bile geciken ve aşılama konusunda tutarlı bir politika ortaya koyamayan bir plansızlığın, sağlık alanındaki yeterlilik konusunda Türkiye'yi en alt sıralarda yer alan bir ülke konumuna sürüklediğini görüyoruz." görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile geçen yıl yaşanan kötü gidişin ve gerilemenin bu yıl da devam ettiğini ileri süren Açıkel, çalışmayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu rejim Türkiye'nin onlarca yıllık birikimini heba ederken, Türkiye'nin nitelikli beşeri sermayesinin beyin göçü ile yurt dışına kaçmasına neden olmakta. Saray rejiminin yönetimi altında Türkiye, pandemi döneminde dahi beyin göçünün sürdüğü bir ülke haline geldi. Yetişmiş doktorlarımızın yurt dışında çalışmak için yaptıkları başvurulardaki artış da bunun bir göstergesi. 2020 yılı, kurumların yıpratılmasının devam ettiği, devlet yönetiminde yerleşik kurallardan uzak keyfi ve tutarsız uygulamaların sürdüğü, Cumhuriyetimizin inşa ettiği kurumlarda yetişen liyakatli kadrolar yerine partizanca bürokrasiye yerleştirilen çevrelerin ülkemizi ve geleceğimizi şekillendiren kararlara imza atmaya devam ettiği bir yıl olarak tarihe geçti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan