CHP'den korona virüs tedbirlerine ilişkin öneri paketi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

CHP'den korona virüs tedbirlerine ilişkin öneri paketi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, korona virüs tedbirlerine ilişkin 13 maddelik bir öneri paketi açıkladı.

23.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:30
CHP'den korona virüs tedbirlerine ilişkin öneri paketi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, korona virüs tedbirlerine ilişkin 13 maddelik bir öneri paketi açıkladı.

Partisinin genel merkezinde korona virüs (Kovid-19) konulu bir toplantı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, korona virüs tedbirlerine ilişkin 13 maddelik bir öneri paketi açıkladı. Türkiye'nin korona virüse karşı amansız bir mücadele verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu mücadelede yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavileri süren vatandaşlarımıza da acil şifa dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Dayanışma güzeldir ve güçlendirir. Yardımlaşma, güzeldir ve güçlendirir. Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bugün siyasi polemik yapmaksızın, siyasi polemiklere yol açmaksızın bazı önerilerimi sizlerle paylaşacağım" diyen Kılıçdaroğlu, "Yürütme organının yani siyasi iktidarın yapması gerektiğini düşündüğüm önerilerimi sizlerin huzurunda kamuoyuna açıklayacağım" dedi. Kılıçdaroğlu, 13 maddelik öneri paketini şöyle açıkladı:

"1-5 Şubat 2009 tarihinden bu yana toplanmayan ve bir anayasal kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey, ivedilikle toplanmalı. Bu süreçte konsey, çalışmalarını belli aralıklarla sürdürmeli. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli. Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, DİSK gibi. Hiç kimse, hiçbir kurum dışlanmamalı.

2- Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin tıbbi ve konaklama ihtiyaçları, öncelik ve ivedilikle giderilmeli.

3- Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli. Ayrıca, KHK ile görevlerine son verilen ve haklarında kesin hüküm bulunmayan sağlık elamanları yeniden görevlerine iade edilmeli.

4- Hem salgınla mücadele hem de milli güvenlik açısından hayati öneme sahip askeri hastaneler süratle yeniden açılmalı.

5- Salgınla mücadelede merkezi yönetim ve belediyelerin eşgüdüm içinde çalışmalarına azami dikkat edilmeli. İktidar partisinden olmayan belediyelerin sorunu aşmak için gösterdikleri çabalar engellenmemeli. Bu bağlamda

A) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankasınca belediyelere yapılan ödemelerin 1 yıl süreyle hiçbir kesinti yapılmaksızın ödemeleri sağlanmalı. Belediyelerin borçlanma limitleri artırılmalı.

B) Belediyelere ve dağıtım şirketlerine ödenemeyen elektrik, su, doğalgaz faturaları nedeniyle borçlu konutların elektriği, suyu veya doğalgazı kesilmemeli ve faiz işletilmemeli.

6- Cumhurbaşkanlığı veya bakanlık kararlarıyla geçici olarak kapatılan iş yerlerinde;

A) Esnafın kira harcamaları (AVM'ler hariç) Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmalı.

B) Bu iş yerlerinde çalışan işçilerin ücretleri (Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlananlar hariç) asgari ücretleri üzerinden ve iş yeri kapalı kaldığı sürece İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmalı.

C) Bu iş yerlerinde çalışan işçilerin, kredi kartı ya da tüketici kredisi borçları bankalar tarafından 3 ay süreyle faizsiz ertelenmeli.

7- Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırılarak 1 yıl süreyle faizsiz ertelenmeli.

8- Milli Eğitim Bakanlığınca okulların zorunlu olarak tatil edilmesi nedeniyle sayıları 100 bini bulan ücretli öğrenmenler ile Halk Eğitim'de görev yapan ve sayıları 90 bini bulan kursiyer öğretmenler, ücret alamaz duruma düşmüşlerdir. Bu öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için ivedilikle bir yasal düzenleme yapılmalı.

9- Küçük ve orta boy işletmelerin bankalardan kredi kullanabilmeleri için TBMM'den süratle bir sicil affı yasası çıkarılmalı.

10- Salgından en fazla etkilenecek turizm, eğlence, konaklama ve ulaşım gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı, Turizm Tanıtma Fonu ve konaklama vergisi getiren yasa yürürlükten kaldırılmalı.

11- Bu süreçte yoksullar, işsizler sağlıkları ile uğraşırken bunların ödeyemedikleri faturaları düşünmemeleri için süratle bir aile yardımları sigortası yasası çıkarılmalı, her yoksul aileye asgari 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı.

12- Bu süreçte kendi sağlıklarını tehlikeye atarak günün 24 saati çalışan sağlık personeline kriz süresince her ay 2 maaş tutarında ödeme yapılmalı. Ayrıca sağlık personelinin uzun süredir beklediği Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası da ivedilikle çıkarılmalı.

13- Kamu ve özel işbirliği ile yaptırılan yol, tünel, köprü, şehir hastaneleri ve havaalanlarının müteahhitlerine bütçeden yapılan hazine garantili ödemeler, 1 yıl süreyle ertelenmeli ve garantiler Türk lirasına çevrilmeli."

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kız kardeşinin vefatı nedeniyle arayan, mesaj gönderenlere şükranlarını sunduğunu da ifade etti.

CHP'DE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ

CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklama öncesinde toplantı için gelen basın mensuplarına dezenfektan, maske ve eldiven verildi. Gazeteciler, dezenfektan kullandıktan ve maske ile eldivenleri taktıktan sonra basın toplantısı için hazırlanan salona alındı. Salona giren basın mensupları, sosyal mesafe tedbirleri gereği uzun aralıklarla koltuklara oturdu.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Fatih Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA

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