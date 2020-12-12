CHP'den, Konya teşkilatındaki taciz iddiasıyla ilgili disiplin soruşturması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

CHP'den, Konya teşkilatındaki taciz iddiasıyla ilgili disiplin soruşturması

12.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:20
CHP'den, Konya teşkilatındaki taciz iddiasıyla ilgili disiplin soruşturması

CHP yönetimi, bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlattı.

CHP yönetimi, bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, babası parti üyesi olan bir kadın, bürosuna gittiği Bektaş tarafından taciz edildiğine ilişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup gönderdi.

CHP kaynaklarına göre, Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlatılarak, savunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

İlgili Haberler

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi
Çelik - CHP'deki taciz iddiaları
Çelik - CHP'deki taciz iddiaları
CHP'Lİ ESKİ YÖNETİCİLERDEN TACİZ İDDİASIYLA SORUŞTURULAN GENÇLİK KOLLARI ESKİ BAŞKANINA DESTEK PAYLAŞIMLARI
CHP'Lİ ESKİ YÖNETİCİLERDEN TACİZ İDDİASIYLA SORUŞTURULAN GENÇLİK KOLLARI ESKİ BAŞKANINA DESTEK PAYLAŞIMLARI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Alişan Demet Akbağ Birkan Sokullu
Spor Pierre Webo Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Türk Ateş Tbmm Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'den, Konya teşkilatındaki taciz iddiasıyla ilgili disiplin soruşturması - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 18:22:34. #1.14#
title