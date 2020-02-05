CHP'den Kocaeli'ye ekonomi heyeti

05.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:22

CHP heyeti, Kocaeli'nin Çayırova, Dilovası ile Gebze ilçelerinde kapanan fabrikaların sahipleri, çalışanları, işçi ve işveren örgütleriyle görüşecek.

CHP Grup Yönetiminin oluşturduğu Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan oluşan heyet, 6-7 Şubat günlerinde üç ilçede inceleme yapacak.

Sanayi bölgelerini ziyaret edecek, kapanan fabrikaların sahipleri ve çalışanları ile işçi-işveren örgütleriyle görüşecek olan heyet, "ekonomik krizin bölgede üretim-istihdam alanlarında yarattığı tahribatın ve ortaya çıkan sosyo-ekonomik sorunların boyutlarını" araştıracak.

Heyet, tespitlerini rapor halinde Grup Yönetimine sunacak.

Kaynak: AA