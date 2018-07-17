CHP'den "Karar Gazetesi" Düzeltmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in daha önce çalıştığı gazetenin adını, sehven yanlış söylediği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in daha önce çalıştığı gazetenin adını, sehven yanlış söylediği belirtildi.
CHP Grubu, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşmasında, Erdem'in çalıştığı "Karşı Gazetesi" nin adını, sehven "Karar Gazetesi" olarak açıkladığını bildirdi.
CHP Grubu, yanlışlık nedeniyle Karar Gazetesi ve çalışanlarına üzüntülerini iletti.