CHP'den kamuda israfın araştırılması talebi
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CHP'den kamuda israfın araştırılması talebi

15.11.2020 12:15 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:18
CHP'den kamuda israfın araştırılması talebi

CHP, kamudaki israfın boyutlarının araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi için Meclis araştırması istedi.

CHP, kamudaki israfın boyutlarının araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi için Meclis araştırması istedi.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel'in imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle "hukuk devleti" ilkesi ve demokrasiden daha fazla uzaklaşıldığı, yolsuzlukların arttığı ve yoksulluğun her alana yayıldığı iddia edildi.

Önergede, Kovid-19 salgınıyla birlikte süreçten en fazla ekonominin etkilendiği; borçlanma, bütçe açığı, işsizlik ve enflasyonun ciddi şekilde yükseldiği; vatandaşın, esnafın, çiftçinin, KOBİ'lerin, sanayicilerin bankalara borcunun son iki yılda 1 trilyon liradan fazla artarak 3 trilyon 700 milyar liraya çıktığı belirtildi.

Söz konusu dönemde kamunun toplam borcunun yaklaşık 1 trilyon 860 milyar liraya çıktığı, Türkiye'nin dış borç faizi olarak her ay 1 milyar dolardan fazla ödeme yaptığı da ileri sürülen önergede, borçların yeni borçlarla döndürülmeye çalışıldığı, geniş tanımlı işsiz sayısının 10 milyonu aştığı savunuldu.

Önergede, kamunun 2010-2020 döneminde lüks araç kiralamaları için yaptığı harcamanın yaklaşık 4 milyar lirayı bulduğu, bina kiralamalarıyla birlikte faturanın 10 milyar liraya çıktığı iddia edilerek, "Kamudaki savurganlık ve israfın önüne geçilmeden, zaten zor durumda olan vatandaşların omuzlarına 'acı reçete' ile yeni yükler bindirilmesi, millete büyük haksızlık olacaktır. TBMM bu konuda sorumluluk üstlenmeli, kamuda israfın ve savurganlığın önüne geçilmesine katkı sunmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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