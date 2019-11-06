CHP'den "kadın istihdamı" açıklaması

06.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:59

Karabıyık, "Haftalık 45 saatten fazla çalışan kadınların kayıt dışı çalışma oranı oldukça yüksek. Ayrıca, çalışma hayatında yer alan kadınlar, toplumsal roller nedeniyle evde çifte mesai yapıyor. Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor, ücret eşitsizliği devam ediyor." dedi.