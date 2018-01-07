CHP'den İzmir'deki Gerginlikle İlgili Açıklama

CHP İzmir İl Kongresi'nde yaşanan kavga üzerine konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, "Bu şahıs sadece ajan provokatif kimliği ile kongremizi sabote etmek adına görevlendirilmiş şahıs olarak anlamsız bir şekilde anlamsız bir pankart açarak kongremizi sabote girişiminde bulundu." dedi.