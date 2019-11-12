CHP'den "İyi tarım uygulaması" açıklaması

12.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:28

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İyi tarım uygulaması yapan üreticilere 24 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile destek verileceği açıklandı, 9 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek ellerinden alındı." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Kasım tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı tebliği ile son 3 yıldır destek alan iyi tarım uygulaması yapan üreticilere destek verilmeyeceğinin açıklandığını hatırlattı.

İktidarın, üreticileri göz göre göre açlığa, sefalete ve icra dairelerine mahkum ettiğini ileri süren Ağbaba, şunları kaydetti:

"İyi tarım uygulaması yapan üreticilere 24 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile destek verileceği açıklandı, 9 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek ellerinden alındı. Devlet ciddiyeti 15 gün arayla ayaklar altına alındı. Oysa iyi tarım uygulamaları, 7-8 yıldır devam ettiriliyor. Malatya'da 10 bin, Türkiye genelinde 100 bin üretici 7 yıldır bu desteği alıyor. Son 3 yıldır almak şartı neredeyse tüm üreticileri kapsıyor."

"Destek veriliyor gibi yapıp vermeyenler bir golü de destek tarihini erteleyerek attılar." ifadelerini kullanan Ağbaba, çitçinin, devletine güvenerek yaptığı tüm yatırımların cebinden çıktığını savundu.

Üreticilere Cumhurbaşkanı tarafından müjde verilip, 15 gün arayla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geri adım atmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ağbaba, "Yapılan bu ters köşe politikasına son verilmelidir. Bakanlık, 100 bin üreticiyi mağdur edecek ilgili maddeyi derhal tebliğden çıkarmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA