CHP'den İyi Parti'ye "İttifak" Ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, ittifak görüşmeleri kapsamında İYİ Parti'ye ziyarette bulundu.

Bugün akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Bu görüşme sonrasında ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, İYİ Parti'yi ziyaret ederek Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın ile Genel Sekreter Cihan Paçacı'dan oluşan heyetle yarım saat süren görüşme yaptı.

Salıcı ve Torun açıklama yapmadan İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken, İYİ Parti'nin CHP'den gelen teklifi değerlendirdiği öğrenildi.