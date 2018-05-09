Son Dakika! CHP'den İstifa Edip İyi Parti'ye Giden 15 Vekil Geri Dönüyor

CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye katılan ve bu partinin TBMM'de grup kurmasını sağlayan 15 milletvekilinin, yeniden CHP'ye dönmesi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

15 VEKİL CHP'DEN TEKRAR ADAY GÖSTERİLECEK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 vekilin partiye dönmesi için talimat verdiği öğrenildi. Bu kapsamda, 15 milletvekilinin yarın ya da cuma günü İyi Parti'den istifa ederek CHP'ye katılacağı kaydedildi. Milletvekillerinin partiye dönüşünün TBMM'de düzenlenecek bir törenle duyurulacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun 15 ismi yeniden CHP listelerinden aday göstermesi bekleniyor.

"GENEL BAŞKANIMIZ NE ZAMAN KARAR VERİRSE DÖNERİZ"

15 isimden bazıları Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Biz genel başkanımızın talimatıyla bir demokrasi görevini yerine getirdik. Seçimlere girmesi engellenmek istenen bir partiye destek olduk. Hiçbirimiz kişisel ikbal peşinde değiliz. Bu yüzden hiçbirimiz 'ne zaman CHP'ye döneceğiz' diye sormuyoruz. Genel Başkanımız ne zaman karar verirse o zaman partimize döneriz" ifadelerini kullandı.