CHP'den istifa edip bağımsız aday oldu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı seçildi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'den istifa edip bağımsız aday oldu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı seçildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN - Haberler | Güncel
CHP'den istifa edip bağımsız aday oldu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı seçildi (2)

AK PARTİ'YE GEÇTİÇanakkale İl Genel Meclisi'nde dün yapılan başkanlık seçimini kazanan bağımsız aday Nejat Önder, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye katıldı.

Son Dakika! 'Müjdeyi vermek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz
Son Dakika! "Müjdeyi vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız

AK PARTİ'YE GEÇTİ

Çanakkale İl Genel Meclisi'nde dün yapılan başkanlık seçimini kazanan bağımsız aday Nejat Önder, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye katıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Ankara'da AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Önder'e rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozeti takmasının ardından açıklama yapan Önder, şu ifadeleri kullandı: "CHP'de uzun seneler hizmet vermiş bir arkadaşınızım. Ama beni bugün AK Parti saflarına getiren, gelmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi, Cumhurbaşkanımızın da arz ettiği gibi, bizim partimizde Atatürk lazım olduğunda sahip çıkılıyor. 'Atatürk' demekten yüksünen üst düzeyde partililerimizin çoğalmış olması, PYD ile komşuluğa bile razı olan genel başkan yardımcılarının olmasından dolayı bundan böyle siyasi yaşamıma AK Parti saflarında devam etmemi sağlayacak olan, bu gururu yaşatacak olan Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan'a, Jülide İskenderoğlu'na, İl Başkanımız Naim Makas'a teşekkür ediyorum. Benim de bu saatten sonra AK Parti'nin başarısı için çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,


CHP'den istifa edip bağımsız aday oldu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı seçildi (2)
CHP'den istifa edip bağımsız aday oldu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı seçildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Murat Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Diego Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP'den istifa edip bağımsız aday oldu, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı seçildi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:32:38. #1.14#
title