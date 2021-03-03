CHP'den istifa eden Sancar yaşananların perde arkasını anlattı: Partim bana değil, şantajcılara inandı

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CHP'den istifa ettikten sonra hakkında birçok iddia çıkan Denizli Milletvekili Teoman Sancar yaşananların perde arkasını anlattı. Kendisine kasetle şantaj yapıldığını belirten Sancar, "Kim olduğu bile belli olmayan bir kaç saniyelik görüntü izlettiler, görüntülerin bana ait olmadığından emindim. Partim bana değil şantajcılara inandı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Sancar'ın istifasından sonra eşcinsellik, kaset, yolsuzluk gibi çeşitli iddialar gündeme gelirken vekil olayın perde arkasında yaşananları ilk kez bu kadar net anlattı.

"EVİNDE UYUYA KALDIM, 1 HAFTA SONRA BENİ ARADI"

Pandemi nedeniyle mekanların kapalı olduğunu ve birkaç arkadaşı ile bir ortamda alkol aldıklarını belirten Sancar, "Daha önceden tanıştığım ailecek de görüştüğümüz bir kişi, çalıştığı kurumda çok baskı gördüğünü görüşmek istediğini söyledi. Mekanlar kapalı olduğu için evine gittim. Kapıda biraz görüştük. Konu uzayınca içeriye geçtim. Saatin geç olması nedeniyle orada uyuya kalmışım. Aradan bir hafta geçtikten sonra bu kişi beni aradı" dedi.

"BUNLARI BASINA VERMEKLE TEHDİT EDİP 1 MİLYON DOLAR İSTEDİLER"

Bu şahıs elinde bir takım görüntülerin olduğunu Sancar'a iletirken, vekil, "Telefonda kim olduğu bile belli olmayan bir kaç saniyelik bir görüntü izlettiler. Görüntüler çok net değildi. Bunları basına vermekle tehdit edip 1 milyon dolar istediler. Ben görüntülerin bana ait olmadığını emindim. 'İstediğinizi yapın' deyip yanlarından ayrıldım. Ancak tehditler bir kaç hafta daha sürdü" ifadelerini kullandı.

ŞANTAJCILAR GENEL BAŞKAN YARDIMCISIYLA GÖRÜŞMÜŞ

Sabah'ın haberine göre şantajcılar Sancar'dan istediğini alamazken, bu şahıslar genel merkeze giderek CHP Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile görüşme gerçekleştirmiş.

"TORUN TELEFONUNDAKİ VİDEOYU İZLETTİ"

Açıklamalarına devam eden Sancar, "Bir süre sonra genel merkezden arandım. Ankara'ya genel merkeze çağrıldım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç vardı odada. Seyit Torun, videom olduğunu söyledi. Telefonundan görüntülere girdi belli belirsiz bir video izletti. Görüntülerin bana ait olduğunu söyledi. Ben 'bunu kimler getirdi' diye sordum. 'Bunu söyleyemeyiz' dediler" ifadelerine yer verdi.

"PARTİM BANA SAHİP ÇIKMADI, ŞANTAJCIYA İNANIP BENİ HARCADI"

Yaşananlar karşısında şok olduğunu belirten Sancar, "Görüntüleri izlememe bile fırsat vermediler. İstifa mektubum hazırlanmış bile, istenilmediğimi anladım imzamı attım arkama bile bakmadan ayrıldım. Partim bana sahip çıkmadı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Kendimi ifade etmeme izin bile vermediler. Kim olduğunu bile bilmediğim insanlar elini kolunu sallayıp genel merkeze nasıl girer? Nasıl Genel Başkan Yardımcısı bunları odasına kabul eder anlamış değilim" dedi.

3 İLDE 6 GÖZALTI

Öte yandan, Teoman Sancar'ın kaset şantajının ardından polise giderek şikayette bulunması üzerine Denizli'de F.S. isimli genç gözaltına alınmıştı. F.S.'nin ifadelerinin ardından polis harekete geçti. Sancar'a şantaj olayına karıştığı belirlenen 6 şüpheli, Ankara, Mersin ve Kırıkkale'de yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Sancar'a şantajla suçlanan 6 şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Denizli'ye gönderildi.