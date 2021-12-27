CHP'den istifa eden meclis üyesi AK Parti'ye geçti - Haberler
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CHP'den istifa eden meclis üyesi AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa eden meclis üyesi AK Parti'ye geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kasım ayında CHP'den istifa eden Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Hal, AK Parti'ye geçti.

Kasım ayında CHP'den istifa eden Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Hal, Ak Parti'ye geçti.

Daha önce CHP'den istifa eden ve bir süredir Ak Parti'ye geçeceği konuşulan Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Yalçın Hal'in transferi gerçekleşti. AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nın düzenlediği Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Yalçın Hal'e rozeti AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel tarafından takıldı. - TEKİRDAĞ

CHP'den istifa eden meclis üyesi AK Parti'ye geçti

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